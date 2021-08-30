BIST 1.458
DOLAR 8,38
EURO 9,90
ALTIN 487,62
HABER /  SPOR

Adana Demirspor Vincenzo Montella ile anlaştı

Adana Demirspor Vincenzo Montella ile anlaştı

Samet Aybaba'yla yolları ayıran Adana Demirspor'da yeni teknik direktör belli oldu. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'yla anlaşıldığı duyuruldu.

Abone ol

Sezona bomba transferlerle giren ancak Süper Lig 'de oynadığı 3 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba'yla yollar ayrılmıştı.

Başkan Murat Sancak, takımın başına geçecek yeni hocayı açıkladı.

Haber Global'e konuşan Murat Sancak, "Teknik direktör Montella ile anlaştık, geliyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Beşiktaş 'tan Rıdvan Yılmaz'ı istediklerini belirten Sancak, siyah-beyazlı kulübün son kararı vermesini beklediklerini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Norwich City Ozan Kabak'ı resmen açıkladı
Norwich City Ozan Kabak'ı resmen açıkladı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Ellerini bağlayıp su dolu leğende boğdu! Şanlıurfa'da 7 çocuk annesi karısını öldürdü
Ellerini bağlayıp su dolu leğende boğdu! Şanlıurfa'da 7 çocuk annesi karısını öldürdü
Türkiye 30 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 30 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Hakkari'de şehit babası devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Hakkari'de şehit babası devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
AB, ABD ve 5 ülkeyi güvenli seyahat listesinden çıkardı
AB, ABD ve 5 ülkeyi güvenli seyahat listesinden çıkardı
Muhittin Böcek Covid-19'dan ölen ağabeyini son yolculuğuna uğurladı
Muhittin Böcek Covid-19'dan ölen ağabeyini son yolculuğuna uğurladı
Alanyaspor'da Çağdaş Atan'la yollar ayrıldı!
Alanyaspor'da Çağdaş Atan'la yollar ayrıldı!
2 terörist ATAK helikopterleri ile vuruldu! Bugün öldürülen toplam terörist sayısı: 12
2 terörist ATAK helikopterleri ile vuruldu! Bugün öldürülen toplam terörist sayısı: 12
Gaziantep'e hasret gidermek için gelen gurbetçi ailenin 200 bin TL'lik altınları çalındı!
Gaziantep'e hasret gidermek için gelen gurbetçi ailenin 200 bin TL'lik altınları çalındı!