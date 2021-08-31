BIST 1.467
DOLAR 8,32
EURO 9,84
ALTIN 485,13
YEREL

Şanlıurfa'da talihsiz genç korkunç şekilde can verdi! Feci kaza kamerada

ŞANLIURFA'da yol kenarında duran otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletli, yere düşerek seyir halindeki başka bir otomobilin altında ezilerek hayatını kaybetti. O korkunç anlar anbean şehir polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. Yabancı uyruklu Beşşar El Assaf (18) motosikletiyle caddede ilerlerken yol kenarında duran otomobilin sürücüsü tarafından aniden açılan kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletle birlikte yere düşen Assaf, karşı yönden gelen başka bir otomobilin altında ezildi.

Şehir polis kamerasına yansıyan korkunç kazada Assaf’ın kapısına çarptığı otomobilin sürücüsü koşarak panik içerisinde yaralı genci yerden kaldırmaya çalıştı. Çevredekilerin de yardıma koştuğu olayda hastaneye kaldırılan talihsiz genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Taliban dehşeti! Helikoptere asarak idam ettiler
Taliban dehşeti! Helikoptere asarak idam ettiler
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci sona erdi Taliban kutlamalar yapıyor
ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci sona erdi Taliban kutlamalar yapıyor
Ozan Kabak Norwich City'de
Ozan Kabak Norwich City'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öztürk'ü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öztürk'ü tebrik etti
Film gibi olay! Çetenin ilginç yöntemini gören inanamadı
Film gibi olay! Çetenin ilginç yöntemini gören inanamadı
Sanatçı Umut Akyürek'ten 15 Temmuz itirafı: Tiyatro demedim diye acımasızca...
Sanatçı Umut Akyürek'ten 15 Temmuz itirafı: Tiyatro demedim diye acımasızca...
Telefon dolandırıcısı tam paralara kavuştum derken büyük şok yaşadı! O anlar kamerada
Telefon dolandırıcısı tam paralara kavuştum derken büyük şok yaşadı! O anlar kamerada
Rize'de vakalar patladı! Rize Valisi, kendisine gelen 'utanıyorum' diye başlayan mesajı açıkladı
Rize'de vakalar patladı! Rize Valisi, kendisine gelen 'utanıyorum' diye başlayan mesajı açıkladı
İşte Ay Yıldız Projesinin görüntüleri! Törende filmi yayınlandı
İşte Ay Yıldız Projesinin görüntüleri! Törende filmi yayınlandı