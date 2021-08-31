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İstanbul'da bebek arabasına motosiklet çarptı! Annesi sinir krizi geçirdi

İSTANBUL'da otomobilin çarptığı motosikletli, o esnada karşı yola geçmeye çalışan genç kadına ait bebek arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bebek yola savruldu.

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü Ümraniye'de saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinden caddeye giren otomobil sürücüsü o esnada caddede seyir halinde olan motosikletliye çarptı. Motosiklet çarpmanın etkisiyle o esnada karşı yola geçmeye çalışan genç kadına ait bebek arabasına çarptı. Bebek arabası içerisindeki 4 yaşındaki çocuk yola savruldu. Çocuğunun o halini gören ve hamile olduğu öğrenilen genç kadın fenalık geçirdi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise kazada yaralanan çocuk ve fenalaşan annesini hastaneye kaldırdı. Korkutan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.


“Annesi sinir krizi geçirdi”
Kazaya ilişkin konuşan çevre esnafından Hazar Ulaş, “Biz içerideydik. Bir çığlık sesi duyduk. Dışarı çıktığımızda hamile bir kadın ile yerde yatan bir çocuk gördük. Çocuğun yüzünde ezikler vardı. Annesi zaten şoka girmişti. Kaza olmuş. Motosiklet sürücüsü de bebek arabasına çarpmış. Zaten motorcu da yerdeydi. Kadın hamileydi, olayın şokuyla sinir krizi geçirdi. Çocuk ve annesi hastaneye kaldırıldı. Tek temennimiz çocuğa bir şey olmaması” diye konuştu.

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