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Beyin ameliyatı geçirip uyutulan Mesut Akusta'dan haber var! Video ile seslendi

Beyin ameliyatı geçiren ve bir müddet uyutulan ünlü oyuncu Mesut Akusta sevenlerine Instagram yayınladığı videosuyla seslendi: En kısa zamanda görüşmek üzere...

Geçtiğimiz haftalarda evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Mesut Akusta taburcu oldu. Zor günleri geriden bırakan ünlü oyuncu, paylaştığı video ile sevenlerine 'iyiyim' mesajı yolladı. 57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Akusta, "Merhabalar, herkese selamlar, sevgiler. Önce beni ameliyat eden doktorlara, arayan soran dostlarıma, gelen giden tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Şu an evdeyim, hastaneden ayrıldım. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoş çakalın" dedi.

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