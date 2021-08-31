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Deprem anı büyükbaş hayvan ahırındaki güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar ve ilçelerinde de depremi hisseden vatandaşlar, ev ile iş yerlerinden tedbir amacıyla cadde ve sokaklara çıktı. Deprem anı büyükbaş hayvan ahırındaki güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

 Merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem, Afyonkarahisar'da da hissedildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunları kaydetti:
"Komşumuz Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5 büyüklüğünde meydana gelen deprem Afyonkarahisar'da da hissedildi. Şu ana dek bizlere ulaşan herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Komşumuz Kütahya'ya ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Vali Vekili Mehmet Keklik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar kentte depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun kendilerine ulaşmadığını bildirdi. Keklik, kentte kısa süreli panik yaşandığını dile getirdi.

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