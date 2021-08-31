İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın videosu sosyal medyayı salladı
Ünlü sanatçılar İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar Ayvalık'ta buluştu. İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar ile beraber 'Haydi Söyle' şarkısını söyledikleri anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Yahu sen nasıl bir insansın sen nasıl bir dostsun?" notunu düştü.
Birlikte sayısız filme imza atan İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar Ayvalık'ta buluştu.Hülya Avşar'ı yazlık evinde ziyaret eden İbrahim Tatlıses, eski dostu ile 'Haydi Söyle' şarkısını söyledi.