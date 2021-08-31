Patatesli sıkma nasıl yapılır ağzınıza layık!

Sizler için çok beğeneceğiniz enfes bir tarifimiz var patatesli sıkma! İşte sizler için tarifi...

Ülkemizin farklı bölgelerine ait birbirinden orijinal lezzetler vardır. Akdeniz'in gurme şehirlerinden Adana ve Mersin yöresine ait patatesli sıkma nasıl yapılır? Gözleme ve katmerle karıştırılan sıkmanın en önemli özelliği katmer ve gözleme gibi salt tüketilmemesidir. Soğan ile harmanlanmış patates ezmesininin içine eklendiği sıkma, kimi zaman patatesli kimi zaman da peynirli olarak yapılır, en çok tüketilen hali bu çeşitlerinden olsa da sıkmanın içerisinde damak zevkinize göre istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Biz sizler için patatesli olanını tercih ettik. İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

4 Su bardağı un, 1 adet kuru maya, Yeterince ılık su, 6 adet orta boy patates, 2 adet orta boy soğan, 2 Yemek Kaşığı Sıvı Yağ, 1 yemek kaşığı tereyağ, 1 yemek kaşığı salça yeteri kadar tuz.