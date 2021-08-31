Polonya'yı eleyerek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın sevinci
2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Büyük sevinç yaşayan Sultanlar, İzmir Marşı'nı söyledi.
2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yarı final maçı, 3 Eylül Cuma günü oynanacak.
Üçüncü set sonucu: Türkiye 25-23 Polonya
İkinci set sonucu: Türkiye 25-14 Polonya
İlk set sonucu: Türkiye 25-18 Polonya