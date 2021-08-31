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Filenin Sultanları yarı finalde

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Galibiyet sayısı Ebrar Karakurt'tan geldi.

2021 Avrupa Şampiyonası'nda gruptan lider çıkan milliler, son 16 turunda Çekya engelini aşarken çeyrek finalde karşılaştığı Polonya'yı da yenerek 7'de 7'yle adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final rakibimiz
Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yarı final maçı, 3 Eylül Cuma günü oynanacak.

Üçüncü set sonucu: Türkiye 25-23 Polonya

İkinci set sonucu: Türkiye 25-14 Polonya

İlk set sonucu: Türkiye 25-18 Polonya

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