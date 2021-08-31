BIST 1.472
DOLAR 8,31
EURO 9,82
ALTIN 484,75
SAĞLIK

Demet Akbağ ve Sertab Erener’den Covid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan kamu spotunda yer alan Demet Akbağ ve Sertab Erener, Covid-19'a karşı aşılanmanın önemini vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Covid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, ünlü sanatçılardan Demet Akbağ ve Sertab Erener’in kamu spotunda yer aldıkları videoları paylaştı.

Videoda, Demet Akbağ, “Uzun bir süredir tüm dünya pandemi ile savaşırken doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, konunun uzmanları fedakârca çok büyük mücadeleler verdiler. Bu mücadeleye aşı olarak biz de katkıda bulanabiliriz. Aşı olmayı ihmal etmeyelim” ifadelerine yer verdi.

Sertab Erener ise, “Ne hastanelerimiz dolsun ne de sahnelerimiz boş kalsın. Çözüm basit ve kesin. Ancak sıramız gelince aşı yaptırarak özlediğimiz normallere dönebiliriz” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Polonya'yı eleyerek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın sevinci
Polonya'yı eleyerek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın sevinci
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Filenin Sultanları yarı finalde
Filenin Sultanları yarı finalde
Afyonkarahisar'da deprem anında marketteki raflardan ürünler böyle yere düştü
Afyonkarahisar'da deprem anında marketteki raflardan ürünler böyle yere düştü
Beyin ameliyatı geçirip uyutulan Mesut Akusta'dan haber var! Video ile seslendi
Beyin ameliyatı geçirip uyutulan Mesut Akusta'dan haber var! Video ile seslendi
Deprem anı büyükbaş hayvan ahırındaki güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Deprem anı büyükbaş hayvan ahırındaki güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Usame Bin Ladin'in en yakınındaki isim Afganistan'a döndü! Olay görüntüler
Usame Bin Ladin'in en yakınındaki isim Afganistan'a döndü! Olay görüntüler
Antalya'da ilginç şaka! Düğünde öyle bir şey taktı ki gelin ve damat şok oldu
Antalya'da ilginç şaka! Düğünde öyle bir şey taktı ki gelin ve damat şok oldu
Şanlıurfa'da dehşete düşüren kavga! Araçlara saldırıp hurdaya çevirdiler
Şanlıurfa'da dehşete düşüren kavga! Araçlara saldırıp hurdaya çevirdiler
İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın videosu sosyal medyayı salladı
İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın videosu sosyal medyayı salladı