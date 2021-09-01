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Instagram'ı sallayan Şeyma Subaşı ve Meedo'nun 'Tosun Paşa' klibi

Müge Anlı tiplemeleriyle ünlenen Instagram fenomeni Tansu Dayan, Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin Mısır çöllerinde koştuğu videosunu, Tosun Paşa filminin 'Tellioğulları-Seferoğulları' sahnesine benzeterek ti'ye aldı. İşte sosyal medyayı kahkahaya boğan 'Şeyma Çölbaşı' videosu...

Instagram'da özel hayatını, aşklarını ve seyahatlerini sık sık paylaşmasıyla ünlenen Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin ülkesi Mısır'da tatil yapıyor. Paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olmayı başaran Şeyma Subaşı, Mısır'dan yaptığı son paylaşımla hem çok ti'ye alındı hem de Instagram'da viral oldu!

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