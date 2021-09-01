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MEDYA

TRT canlı yayınında duygulandıran sözler: Utandım söylemeye...

Afganistan’ın başkenti Kabil’de yaşanan gelişmeleri canlı olarak izleyiciye aktaran TRT Haber Spikeri Ahmet Görmez, sunucu Fuat Kozluklu’nun sözleri karşısında duygulandı.

TRT Haber ekranlarında dün akşam duygusal anlar yaşandı. Afganistan’ın başkenti Kabil’de yaşanan gelişmeleri canlı olarak izleyiciye aktaran TRT Haber Spikeri Ahmet Görmez, sunucu Fuat Kozluklu’nun sözleri karşısında duygulandı.

Kozluklu’nun, “[Kızın] Yaz, okula başladı. Bu sabah anaokuluna adım attı can parçan. Hadi konuş konuşabilirsen...” şeklindeki sözlerine Görmez “Yaz’ı hatırlatınca zor başlıyor cümleler... Yaz benim kızım... Bugün anaokuluna başladı” diyerek cevap verdi.

"Bunu utandım söylemeye"
Sözlerinin devamında Görmez "İlk gün yanında olamadım... Bunu söyleyince insan Kabil’deyken şunu düşünüyor... Benim kızım okula gidiyor, ama Afganistan’da benim bulunduğum ülkede kaç çocuk, kız okula gidebilecek... Bu ülkede ne olacak bu çocuklar... ‘Benim çocuğum okula gidiyor’ derken de Afganistan’da bunu utandım söylemeye. Benzer bir his Gazze’de doğmuştu. Bizim çocuklar şanslı gidecekleri okullar var, bizim dönebileceğimiz bir vatanımız var... Ama buradaki insanların vatanı burası. Allah buradaki insanların yardımcısı olsun. Onların hayatı cidden zor olacak." diyerek herkesin yüreğine dokunan ifadeler kullandı.

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