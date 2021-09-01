BIST 1.478
DOLAR 8,29
EURO 9,81
ALTIN 483,38
MAGAZİN

MasterChef Murat Özdemir'den bir skandal daha! Polislere rüşvet teklif etti

TV8 MasterChef yarışmasının eski yarışmacılarından skandallarıyla gündeme gelen Murat Özdemir yine olay çıkardı papağını işkence ederek öldürmüştü şimdi de görev başındaki polis memurlarına rüşvet teklif ederek görevlileri çileden çıkardı.

'MasterChef Türkiye 2018'le tanınan, yarışmadan diskalifiye olduktan sonra papağanına işkence ettiği görüntüler infial uyandıran Murat Özdemir, yeni bir skandala imza attı. Aracını yanlış yere bırakan Özdemir, olay yerine gelen ekiplere hakaretler yağdırdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TRT canlı yayınında duygulandıran sözler: Utandım söylemeye...
TRT canlı yayınında duygulandıran sözler: Utandım söylemeye...
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
İstanbul'da garip maske tartışması! Hakaret edince olanlar oldu
İstanbul'da garip maske tartışması! Hakaret edince olanlar oldu
Pelin Öztekin'den babası Rasim Öztekin ve Ferhan Şensoy'un anısına 'Pardon' paylaşımı
Pelin Öztekin'den babası Rasim Öztekin ve Ferhan Şensoy'un anısına 'Pardon' paylaşımı
İstanbul'da 'tehdit altındayım' deyip koruma istedi! Gerçek şoke etti
İstanbul'da 'tehdit altındayım' deyip koruma istedi! Gerçek şoke etti
Demet Akbağ ve Sertab Erener’den Covid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Demet Akbağ ve Sertab Erener’den Covid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Polonya'yı eleyerek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın sevinci
Polonya'yı eleyerek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın sevinci
Filenin Sultanları yarı finalde
Filenin Sultanları yarı finalde
Afyonkarahisar'da bu kadarı da pes dedirtti! Rahatlığı şaşırttı: Önce su içti, sonra...
Afyonkarahisar'da bu kadarı da pes dedirtti! Rahatlığı şaşırttı: Önce su içti, sonra...
Afyonkarahisar'da deprem anında marketteki raflardan ürünler böyle yere düştü
Afyonkarahisar'da deprem anında marketteki raflardan ürünler böyle yere düştü