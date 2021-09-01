MasterChef Murat Özdemir'den bir skandal daha! Polislere rüşvet teklif etti
TV8 MasterChef yarışmasının eski yarışmacılarından skandallarıyla gündeme gelen Murat Özdemir yine olay çıkardı papağını işkence ederek öldürmüştü şimdi de görev başındaki polis memurlarına rüşvet teklif ederek görevlileri çileden çıkardı.
'MasterChef Türkiye 2018'le tanınan, yarışmadan diskalifiye olduktan sonra papağanına işkence ettiği görüntüler infial uyandıran Murat Özdemir, yeni bir skandala imza attı. Aracını yanlış yere bırakan Özdemir, olay yerine gelen ekiplere hakaretler yağdırdı.