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Şanlıurfa'da yürekler ağza geldi! Uzun süre yerinden kıpırdamadı

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da bisikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpma anı, yolda seyir halinde olan bir aracın kamerasına yansıdı. Uzun süre yerinden kıpırdamayan yaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde yaşandı. Bozan K.’nın (17) kullandığı bisiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim D.’ye (60) çarptı. Seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde yolun ortasında yere yığılan bisiklet sürücüsü ile yaya, başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kazayı görenler hemen yardıma koştu.

Bisiklet sürücüsü Bozan K. çevredekilerin yardımıyla kısa sürede ayağa kalkarken, kafasını yere çarptığı belirlenen İbrahim D. yerden kalkamadı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, İbrahim D.’yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki esnaf, kazanın aniden olduğunu belirterek bisiklet sürücüsünün yola çıkan yayaya çarptığını belirtti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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