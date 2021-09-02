Haluk Levent korona oldu: Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispatlayamam

Ünlü şarkıcı Haluk Levent kişisel Instagram ve Twitter hesabından paylaştığı son videoda, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Levent hiçbir belirti göstermediğini ifade ederek "Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispatlayamam" dedi.

Sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu. AHBAP Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sanatçı kişiliği ve son dönemde kurduğu AHBAP Derneğindeki çalışmalarıyla gündem olan Haluk Levent'in Covid 19'a yakalanması sevenlerini üzdü.