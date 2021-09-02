BIST 1.476
DOLAR 8,29
EURO 9,84
ALTIN 483,73
MAGAZİN

Haluk Levent korona oldu: Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispatlayamam

Ünlü şarkıcı Haluk Levent kişisel Instagram ve Twitter hesabından paylaştığı son videoda, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Levent hiçbir belirti göstermediğini ifade ederek "Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispatlayamam" dedi.

Sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu. AHBAP Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sanatçı kişiliği ve son dönemde kurduğu AHBAP Derneğindeki çalışmalarıyla gündem olan Haluk Levent'in Covid 19'a yakalanması sevenlerini üzdü. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu törende selamlaşmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu törende selamlaşmadı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet sistemini geliştirmek için atılan her adım bizim için değerlidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet sistemini geliştirmek için atılan her adım bizim için değerlidir
Tv8 Paylaş Benimle'de Kibariye'den Seda Sayan itirafı
Tv8 Paylaş Benimle'de Kibariye'den Seda Sayan itirafı
Denizli'de 'çok pişmanım' deyip seslendi: Yoğun bakımdayken fark ettim...
Denizli'de 'çok pişmanım' deyip seslendi: Yoğun bakımdayken fark ettim...
Kütahya'da bir anda kaçışmaya başladılar! Deprem anının yeni görüntüsü ortaya çıktı
Kütahya'da bir anda kaçışmaya başladılar! Deprem anının yeni görüntüsü ortaya çıktı
Erzincan'da nefes kesen operasyon! Özel harekat balkondan girdi işte o anlar
Erzincan'da nefes kesen operasyon! Özel harekat balkondan girdi işte o anlar
Şanlıurfa'da alevli şov yapan davulcu yandı
Şanlıurfa'da alevli şov yapan davulcu yandı
CHP'li Tanju Özcan'dan mide bulandıran 'başörtülü kadın' anısı! 'Benden bebek için yardım istedi'
CHP'li Tanju Özcan'dan mide bulandıran 'başörtülü kadın' anısı! 'Benden bebek için yardım istedi'
Şanlıurfa'da yürekler ağza geldi! Uzun süre yerinden kıpırdamadı
Şanlıurfa'da yürekler ağza geldi! Uzun süre yerinden kıpırdamadı