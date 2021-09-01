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Tv8 Paylaş Benimle'de Kibariye'den Seda Sayan itirafı

TV8 Paylaş Benimle programına ünlü şarkıcı Kibariye'nin itirafları damga vurdu... Kibariye Seda Sayan ile aynı evde yaşadıkları dönemi anlatırken duygulandı. Öte yandan Kibariye ilk sahne deneyiminde 'çirkin' olduğu için perde arkasından şarkı söyletmek istediklerini ve bunun çok gücüne gittiğiniz ifade etti.

TV8 ekranlarında uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın sunumuyla yayınlanan 'Paylaş Benimle'nin bu haftaki konuğu arabesk ve fantazi müziğin usta ismi Kibariye oldu. Üç gün üst üste programda yer alan Kibariye, çocukluğu, gençliği ve pek bilinmeyen aile yaşamını anlattı. Kibariye, programa konuk olmasının 3'üncü gününde Seda Sayan itirafıyla gündem oldu.

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