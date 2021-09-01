BIST 1.471
DOLAR 8,29
EURO 9,81
ALTIN 483,61
YEREL

Kütahya'da bir anda kaçışmaya başladılar! Deprem anının yeni görüntüsü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

KÜTAHYA'da dün meydana gelen ve Afyonkarahisar genelinde de hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem insanları olduğu gibi hayvanları da korkuttu. Deprem anında bir ahırın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sarsıntı esnasında ineklerin sağa sola kaçıştıkları gözlendi.

Deprem anında bir ahırın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sarsıntı esnasında ineklerin sağa sola kaçıştıkları gözlendi.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde dün yaşanan ve Afyonkarahisar kent genelinde de hissedilen depremde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, sarsıntının sadece insanları değil hayvanları da etkileyip korkuttuğunu gözler önüne serdi.

İhsaniye ilçesine bağlı Orhanlı köyünde bir besihanede inekler sarsıntı esnasında bir anda oldukları yerden kalkarken, ayaktaki inekler ise sağa sola kaçışmaya başladı. Bir süre hızlı hareketler yapan inekler daha sonra birbirlerinin yanına gelerek beklemeye başlıyor. Olay esnasında ineklerin hareketlerinde değişiklik olduğu gözleniyor.

Gençler kendilerini böyle dışarı attı
Yine Afyonkarahisar’da bir akaryakıt istasyonunun marketinde kaydedilen görüntüler de depremin şiddetini ortaya koydu. Markette bulunan 3 kişi depremle birlikte ellerinde ne var ne yoksa bırakıp kendilerini dışarı attı.
Bir başka görüntü ise Erenler Mahallesi’ndeki bir elektrikçi işletmesinde kaydedildi. İşletmede çalışan 7 genç depremle birlikte koşturarak kendilerini dışarı attı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erzincan'da nefes kesen operasyon! Özel harekat balkondan girdi işte o anlar
Erzincan'da nefes kesen operasyon! Özel harekat balkondan girdi işte o anlar
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Şanlıurfa'da alevli şov yapan davulcu yandı
Şanlıurfa'da alevli şov yapan davulcu yandı
Şanlıurfa'da yürekler ağza geldi! Uzun süre yerinden kıpırdamadı
Şanlıurfa'da yürekler ağza geldi! Uzun süre yerinden kıpırdamadı
Türkiye'de nadir görülüyor! Sivas'ta ortaya çıktı
Türkiye'de nadir görülüyor! Sivas'ta ortaya çıktı
MasterChef Murat Özdemir'den bir skandal daha! Polislere rüşvet teklif etti
MasterChef Murat Özdemir'den bir skandal daha! Polislere rüşvet teklif etti
TRT canlı yayınında duygulandıran sözler: Utandım söylemeye...
TRT canlı yayınında duygulandıran sözler: Utandım söylemeye...
İstanbul'da garip maske tartışması! Hakaret edince olanlar oldu
İstanbul'da garip maske tartışması! Hakaret edince olanlar oldu
Instagram'ı sallayan Şeyma Subaşı ve Meedo'nun 'Tosun Paşa' klibi
Instagram'ı sallayan Şeyma Subaşı ve Meedo'nun 'Tosun Paşa' klibi
Pelin Öztekin'den babası Rasim Öztekin ve Ferhan Şensoy'un anısına 'Pardon' paylaşımı
Pelin Öztekin'den babası Rasim Öztekin ve Ferhan Şensoy'un anısına 'Pardon' paylaşımı