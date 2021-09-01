BIST 1.476
DOLAR 8,30
EURO 9,83
ALTIN 484,27
YEREL

Antalya'da sürekli ağlayıp bağırdı! Ortalık bir anda karıştı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da bir sitenin otoparkında yol vermeme nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmanın devamında bir kişi, yaklaşık 6-7 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi’ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Sitede yaşayan bir kadın, iddiaya göre birkaç gün önce bahçede otomobille yol vermeme nedeniyle tartışma yaşadı ve darp edildi. Olayın üstünden iki gün geçtikten sonra kadın ve eşi site bahçesinde darp edildiğini iddia ettiği kişilerle karşı karşıya geldi.

İki taraf arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaklaşık 6-7 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan şahıs yere düşerken, kavga anları ve bir kadının sürekli ağladığı, bağırdığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kütahya'da bir anda kaçışmaya başladılar! Deprem anının yeni görüntüsü ortaya çıktı
Kütahya'da bir anda kaçışmaya başladılar! Deprem anının yeni görüntüsü ortaya çıktı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Erzincan'da nefes kesen operasyon! Özel harekat balkondan girdi işte o anlar
Erzincan'da nefes kesen operasyon! Özel harekat balkondan girdi işte o anlar
CHP'li Tanju Özcan'dan mide bulandıran 'başörtülü kadın' anısı! 'Benden bebek için yardım istedi'
CHP'li Tanju Özcan'dan mide bulandıran 'başörtülü kadın' anısı! 'Benden bebek için yardım istedi'
Şanlıurfa'da yürekler ağza geldi! Uzun süre yerinden kıpırdamadı
Şanlıurfa'da yürekler ağza geldi! Uzun süre yerinden kıpırdamadı
Markette zihinsel engelli kıza cinsel istismara 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' dedi
Markette zihinsel engelli kıza cinsel istismara 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' dedi
MasterChef Murat Özdemir'den bir skandal daha! Polislere rüşvet teklif etti
MasterChef Murat Özdemir'den bir skandal daha! Polislere rüşvet teklif etti
TRT canlı yayınında duygulandıran sözler: Utandım söylemeye...
TRT canlı yayınında duygulandıran sözler: Utandım söylemeye...
İstanbul'da garip maske tartışması! Hakaret edince olanlar oldu
İstanbul'da garip maske tartışması! Hakaret edince olanlar oldu
Instagram'ı sallayan Şeyma Subaşı ve Meedo'nun 'Tosun Paşa' klibi
Instagram'ı sallayan Şeyma Subaşı ve Meedo'nun 'Tosun Paşa' klibi