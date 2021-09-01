Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu törende selamlaşmadı
Yargıtay hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu selamlaşmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 adli yıl açılış törenine katıldı. Devlet erkanının büyük oranda katıldığı törende, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yerini aldı.
Tören alanındakileri selamlayarak yerine ilerleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınındaki Kemal Kılıçdaroğlu ile selamlaşmadı. İşte Erdoğan'ın tören alanına giriş anı...