Sinop'ta kuyrukta bekleyen bakan görünce şaşırdılar!

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Sinop’ta bir dondurmacıdan dondurma almak için kuyruğa girdi. Kuyrukta bekleyen bakanı görenler şaşırdı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Sinop’ta bir dükkandan dondurma almak için sıraya girdi. Karaismailoğlu’nu sırada gören bir vatandaş, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanı sırada gören vatandaşlar, “Dondurmacı sırasında beklerken yanımızda bakan olduğunu fark ettik, sürpriz oldu” ifadelerini kullandı.