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Kanal D Camdaki Kız'ın ikinci sezon yayın tarihi belli oldu işte fragmanı

KANAL D Camdaki Kız dizisinin 2. sezon tarihi ve çok merak edilen Hayri karakterinin kim olacağı belli oldu. Geçen sezonun son bölümünden bu yana en çok merak edilen konu Hayri karakterinin kim olacağıydı. 9 Eylül Perşembe günü yayınlanacak 2. sezonda Hayri'yi Cihangir Ceyhan canlandıracak.

Kanal D'de yayınlandığı günden bu yana ciddi bir izleyici kitlesine ulaşan, başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı “Camdaki Kız” yeni sezona başlıyor. Dizi, 9 Eylül perşembe günü sezonun ilk bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin 1'inci sezon son bölümünde gizemli 'Hayri' karakteri kendisini belli etmiş ancak yüzü görünmemişti ve izleyicide merak uyandıran gizemli 'Hayri' karakterinin kim olduğuyla ilgili sezon arası boyunca çeşitli tahminler ve iddialar ortaya atılmıştı. Hayri karakterini 'Adana 01' dizisiyle ünlenen yakışıklı oyuncu Cihangir Ceyhan'ın canlandıracağı ortaya çıktı.

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