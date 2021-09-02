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Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte Akıncı'nın sırrı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Akıncı'nın sırrı' diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının yer aldığı bir video yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı mesaj, Baykar'ın milli ve özgün olarak tasarlayıp geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA'nın 6 Aralık 2019'daki ilk uçuşundan saatler önce uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma eklendi.

Bayraktar AKINCI TİHA'lar tüm uçuşlarında bu yazılım ile görev yapıyor. Bayraktar AKINCI TİHA yazılımın içindeki bu mesajla birlikte semalarımızda milyonlarca saat vatanımıza ve milletimize hizmet edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı ise şöyle;

İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye...

Türkiye, devlet tecrübesi 2 bin 200 yılı aşan bir ülkedir. Bu vasfımızı, her dönemde en güçlü, en ileri, en etkili siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal altyapıyı kurmuş olmamıza borçluyuz.

Devlet yönetimindeki görevlerimiz boyunca, ülkemizi bu tarihi mirasına layık seviyeye getirmenin mücadelesini verdik. İnancımızı ve neslimizi korumanın yolunun, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktan geçtiğini hiç unutmadık. Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye'yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik.

Bilhassa savunma sanayimizi kendi kendimize yeterli hale getirmek için çok çalıştık. Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren bir Türkiye hedefine odaklandık. Elde ettiğimiz başarıyla, Türk Milletinin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdik.

BAYRAKTAR serisi silahlı/silahsız insansız hava araçları, işte bu gayretin en başarılı eserlerinden biridir. Gençlerimizin, demokrasiden ekonomiye ve özellikle de teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum. "İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye" diyerek, AKINCI TİHA projesi ile bir üst aşamaya geçen bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

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