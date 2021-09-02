Hande Erçel'in sunuculuk videosu sosyal medyada viral oldu

Sen Çal Kapımı dizisinin Eda'sı ve dizideki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel'in geçmiş yıllarda yaptığı 'acemi' sunuculuk dönemlerinden videosu sosyal medyada viral oldu.

Meslektaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla konuşulan oyuncu Hande Erçel, 2012 yılında sunuculuk yaptığı görüntüleriyle konuşuluyor. Erçel'in program sunarken, bir dönem birlikte olduğu şarkıcı Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un haberini sunarken yaşadığı dil sürçmesi, sosyal medyada gündem oldu.