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Sultangazi'den pes dedirten görüntü! Yaşlı adamın emekli maaşını ekmek poşeti ile çaldı

SULTANGAZİ’de yaşlı adam cebinden telefonunu çıkarırken, emekli maaşını düşürdü. Paranın yere düştüğünü fark eden bir kişi ekmek poşetini düşürme bahanesiyle paraları alıp kaçtı. 

Emekli maaşını bankadan çektikten sonra ödemelerini yapan 65 yaşındaki İsmail Cangir isimli vatandaş, mahalle bakkalından soda aldıktan sonra kaldırımda bir müddet oturdu. Bu esnada cep telefonu çalan Cangir, cevap vermek için telefonu çıkardığı esnada emekli maaşından arttırdığı 450 TL'yi farkında olmadan yere düşürdü. Bir müddet sonra oturduğu yerden kalkıp evine doğru giden Cangir'in düşürdüğü parayı o esnada oradan geçen başka bir kişi fark etti.

Bir süre olay yerinde dolaşan şahıs ortalığı gözetledikten sonra elinde bulunan ekmek poşetini düşürme bahanesi ile yere attı. Yerdeki paraları almak için eğilen şahsın parayı poşete koyduğu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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