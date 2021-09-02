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Erzurum'da elini tutup dakikalarca adını sayıkladı! Nuri Dede herkesi ağlattı

Demirören Haber Ajansı

ERZURUM'da birlikte bankadan emekli maaşı çekip, alışveriş yaptıktan sonra evlerine dönen Nuri (78) ve Pervin Eta (63) çiftine yolcu minibüsü çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Nuri Eta, yaralanan eşinin elini bir an olsun bırakmayıp "Pervin, Pervin" diye seslenerek bilincini açık tutmaya çalıştı.

Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Nuri Eta, eşi Pervin Eta ile birlikte bankadan emekli maaşını çekip, alışveriş yaptıktan sonra evlerine dönmek üzere yola çıktı. Paşalar Caddesi girişindeki yaya geçidinde el ele yürüyen Eta çiftine İbrahim Ö.'nün kullandığı 25 M 0035 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Nuri Eta kazayı yara almadan atlatırken, eşi Pervin Eta ağır yaralandı.

Yüzüstü yere kapaklanan kadının yardımına eşi ve çevredeki vatandaşlar koştu. Eşinin yanına oturarak bilincinin açık kalması için elini tutan Nuri Eta, dakikalarca "Pervin, Pervin" diye seslendi.  Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Pervin Eta, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Pervin Eta'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

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