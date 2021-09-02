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Antalya'da genç kızın pencereden atlama anı

ANTALYA'da kaçırılıp rehin tutulduğunu ileri süren 19 yaşındaki genç kız, apartmanın penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Park halindeki bir otomobile, ardından beton zemine düşen genç kız yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanın 1’inci katındaki dairede yaşandı. 19 yaşındaki Şirin N. E.’nin pencerede olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şirin N.E. polis ve çevredekilerin ikna çabalarına aldırış etmeyip, zorla tutulduğunu ileri sürerek 10 metre yüksekliğindeki dairenin penceresinden kendini aşağıya bıraktı.

Genç kız önce aşağıda park halindeki otomobile, ardından beton zemine düştü. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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