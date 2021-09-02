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MEDYA

FOX TV muhabiri Barış Kaya'nın, Ömer Çelik'in basın toplantısına alınmadığı iddiası

FOX Haber muhabiri Barış Kaya, AK Parti MYK'sı sonrasında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısına alınmadığını söyledi.

Bugünkü AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi. FOX Haber muhabiri Barış Kaya, bu basın toplantısına alınmadığını öne sürdü.

FOX'tan açıklama
FOX TV duruma ilişkin "Basın Özgürlüğü İlkesi ihlal edildi! 'Ve bu tam olarak anayasanın 38’inci maddesine aykırı bir durum'" açıklamasını yaptı.

Öte yandan FOX Haber canlı yayınına bağlanan Barış Kaya, yaşananları anlattı.

"Sizi toplantı salonuna alamayacağız"
Kaya, "Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 aralık soruşturmasıyla ilgili açıklamalarını soracaktım. AK Parti genel merkezine girdik daha toplantı salonuna kimse alınmamıştı. Daha salona gitmeden önce Çelik'in danışmanı yanıma geldi. 'Sizi toplantı salonuna alamayacağız' dedi. Nedenini sordum. Ömer Çelik'in kendisinin talimat verdiğini söyledi." İfadelerini kullandı.

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