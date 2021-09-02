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MEDYA

Canlı yayında kızını kucaklayıp götürmeye çalıştı! Hatice'nin 'Bırak' çığlıkları

19 yaşındaki kızı Hatice'ye 36 gün sonra televizyon programında kavuşan baba, kızını kaçırmakla suçladığı şahsa hakaretler savurdu. Öfkeli baba daha sonra canlı yayında kızını kucaklayıp götürmeye çalıştı. Kızı Hatice ise "Bırak" çığlıkları attı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan'la Vazgeçme programında baba ve kızın arasında ilginç anlar yaşandı. Türkçe öğretmenliği okuyan Hatice İnalcı, 36 gündür kayıptı. Rasül isimli kişi tarafından kaçırıldığını söyleyen aile, kızlarını geri istiyordu.

19 yaşındaki Hatice, 36 gün sonra anne ve babasının karşısına kaçtığı Rasül ile çıktı.

Öfkeli baba, kızını kaçırdığını iddia ettiği Rasül'e canlı yayında hakaretler yağdırdı.

Baba daha sonra stüdyoda yanına gittiği kızını kucaklayıp götürmeye çalıştı. O sırada 19 yaşındaki genç kız, "Bırak" şeklinde çığlıklar attı.

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