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Otomobille çarpışan araç evin duvarına çarparak durdu! Arnavutköy'de faciadan dönüldü

ARNAVUTKÖY’de yol ayrımında çarpışan iki otomobilden biri, yol kenarındaki evin duvarına çarparak durdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yol ayrımında birbirini fark etmeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle duramayan araçlardan biri sokağın başında bulunan evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların kazadan sonra ise koşarak araçlarda bulunanlara yardımcı olduğu da görüldü.

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