BIST 1.469
DOLAR 8,31
EURO 9,87
ALTIN 488,57
YEREL

Esenyurt'ta düğün sonunda iki aile birbirine girdi o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde gerçekleşen düğünün sonunda iki aile birbirine girdi. Yaşanan kavga ve silah sesleri kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam 23.00 sıralarında Esenyurt Kıraç Mahallesi Çarşı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, düğün sonrasında iki aile üyeleri birbirleri ile tartışmaya başladı.

Kısa süre içinde büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada silahlar da çekildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araya giren polis ekipleri, öfkeli akrabaları yatıştırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kasımpaşa'da araç durağa daldı! O anlar kamerada
Kasımpaşa'da araç durağa daldı! O anlar kamerada
Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Savunmaları pes dedirtti
Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Savunmaları pes dedirtti
Habertürk yayınında Cihat Şener Nagehan Alçı'ya dayanamayıp tepki gösterdi: Beni yayından alınız
Habertürk yayınında Cihat Şener Nagehan Alçı'ya dayanamayıp tepki gösterdi: Beni yayından alınız
Canlı yayında kızını kucaklayıp götürmeye çalıştı! Hatice'nin 'Bırak' çığlıkları
Canlı yayında kızını kucaklayıp götürmeye çalıştı! Hatice'nin 'Bırak' çığlıkları
Antalya'da genç kızın pencereden atlama anı
Antalya'da genç kızın pencereden atlama anı
FOX TV muhabiri Barış Kaya'nın, Ömer Çelik'in basın toplantısına alınmadığı iddiası
FOX TV muhabiri Barış Kaya'nın, Ömer Çelik'in basın toplantısına alınmadığı iddiası
Hakan Ural'dan sosyal medyada Emine Erdoğan'a 'hakaret'e sert tepki!
Hakan Ural'dan sosyal medyada Emine Erdoğan'a 'hakaret'e sert tepki!
'Ferhan, Rasim, Münir kafayı çekiyorlardır' diyen Cihat Tamer: Ülkeyi din bağımlıları yönetiyor
'Ferhan, Rasim, Münir kafayı çekiyorlardır' diyen Cihat Tamer: Ülkeyi din bağımlıları yönetiyor
Sakarya'da otobüste kartı basınca duyduğu sesle duygulandı: Tüylerim diken diken oldu
Sakarya'da otobüste kartı basınca duyduğu sesle duygulandı: Tüylerim diken diken oldu
Adliye önünde kendini yakmak istedi, polis etkisiz hale getirdi
Adliye önünde kendini yakmak istedi, polis etkisiz hale getirdi