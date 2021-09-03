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KÜLTÜR VE SANAT

Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Savunmaları pes dedirtti

Usta sanatçı Ferhan Şensoy, dün Teşvikiye'de kılınan cenaze namazının ardından yaşanan çirkin saldırı tepki çekti.

Türk tiyatrosunun usta ismi, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy, iç kanama nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şensoy, İstiklal Caddesi'ndeki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından Teşvikiye'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Büyük ustanın cenazesinde ise büyük bir saygısızlığa imza atıldı.

Cenaze aracı camiden çıktığı sırada tabutun üzerinde Galatasaray bayrağını gören 4 şahıs Beşiktaş lehine sloganlar atmaya başladı. Kalabalığa doğru ilerleyen dört kişi cenazedeki vatandaşlar tarafından darp edilmek istendi. Polis araya girerek şahısları gözaltına alıp Harbiye Polis Merkezine götürdü. 4 kişinin ifadesinde "Ferhan Şensoy olduğunu bilseydik yapmazdık, çok üzgünüz" dedikleri öğrenildi.

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