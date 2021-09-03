Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde kızları Derya ve Müjgan'ın gözyaşları sel oldu
Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde kızları Derya ve Müjgan Ferhan Şensoy'un gözyaşları herkesi ağlattı, Usta tiyatrocu dün Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Ferhan Şensoy, 31 Ağustos Pazartesi günü İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmişti. Usta tiyatrocu dün Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şensoy, Ses Tiyatrosu'ndan önce bir süre öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Kızları Derya ve Ferhan Şensoy gözyaşlarına boğuldu.
Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybetti. 70 yaşındaki oyuncu dün son yolculuğuna uğurlandı.
Usta oyuncu Ferhan Şensoy’un naaşı Beyoğlu Ses Tiyatrosu’na getirildi. Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy, babasının naaşını görünce gözyaşlarını tutamadı.