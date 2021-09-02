Usta tiyatrocu Nusret Çetinel vefat etti... Ferhan Şensoy'un ardından yıkan ölüm

Usta tiyatro sanatçısı ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel hayatını kaybetti. Üzücü haberi Oyuncular Sendikası duyurdu. Tiyatrocu Ferhan Şensoy'un 31 Ağustos'taki vefat haberinin ardından usta bir tiyatrocunun daha kaybı, sosyal medyada "Türk tiyatrosunda 'yaprak dökümü' yaşanıyor" dedirtti. Sendikanın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: