Usta tiyatrocu Nusret Çetinel vefat etti... Ferhan Şensoy'un ardından yıkan ölüm
Usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 69 yaşında hayatını kaybetti.
Usta tiyatro sanatçısı ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel hayatını kaybetti. Üzücü haberi Oyuncular Sendikası duyurdu. Tiyatrocu Ferhan Şensoy'un 31 Ağustos'taki vefat haberinin ardından usta bir tiyatrocunun daha kaybı, sosyal medyada "Türk tiyatrosunda 'yaprak dökümü' yaşanıyor" dedirtti. Sendikanın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Meslektaşımız Nusret Çetinel hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun
Nusret Çetinel kimdir?
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Çetinel, bir çok sinema ve televizyon dizisinde yer aldı.
Ünlü oyuncu bir dönem Behzat Ç., Muhteşem Yüzyıl ve İzmir Çetesi gibi aynı anda yayında olan dizilerde rol alarak dikkat çekmişti.