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Usta tiyatrocu Nusret Çetinel vefat etti... Ferhan Şensoy'un ardından yıkan ölüm

Usta tiyatrocu Nusret Çetinel vefat etti... Ferhan Şensoy'un ardından yıkan ölüm

Usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Usta tiyatrocu Nusret Çetinel vefat etti... Ferhan Şensoy'un ardından yıkan ölüm

Usta tiyatro sanatçısı ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel hayatını kaybetti. Üzücü haberi Oyuncular Sendikası duyurdu. Tiyatrocu Ferhan Şensoy'un 31 Ağustos'taki vefat haberinin ardından usta bir tiyatrocunun daha kaybı, sosyal medyada "Türk tiyatrosunda 'yaprak dökümü' yaşanıyor" dedirtti. Sendikanın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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Usta tiyatrocu Nusret Çetinel vefat etti... Ferhan Şensoy'un ardından yıkan ölüm

Meslektaşımız Nusret Çetinel hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun

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Usta tiyatrocu Nusret Çetinel vefat etti... Ferhan Şensoy'un ardından yıkan ölüm

Nusret Çetinel kimdir?

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Çetinel, bir çok sinema ve televizyon dizisinde yer aldı.

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Usta tiyatrocu Nusret Çetinel vefat etti... Ferhan Şensoy'un ardından yıkan ölüm

Ünlü oyuncu bir dönem Behzat Ç., Muhteşem Yüzyıl ve İzmir Çetesi gibi aynı anda yayında olan dizilerde rol alarak dikkat çekmişti. 

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