Ferhan Şensoy'la ilgili herkesi üzen detay ortaya çıktı! Meğer sayılı günler kalmış
Hayatını sahnelere adayan 70 yaşındaki usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un ölümünün ardından ortaya çıkan detay herkesi üzdü.
Türk tiyatrosunun efsane ismi Ferhan Şensoy, anjiyoya bağlı olarak gelişen komplikasyonlar nedeniyle bir süre önce hastanede tedavi görmeye başlamıştı. Yapılan müdahalelere rağmen usta sanatçı kurtarılamadı.
110
Duayen ismin ölüm haberi sanat camiası ve hayranlarını yasa boğdu.
210
Şensoy yarın saat 13:00'da Ses Tiyatrosu'nda sınırlı katılım ile tertip edilecek törenin adından Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Zincirlikuyu Kabristanı'na defnedilecek.
310
Usta sanatçının ölümünün ardından herkesi üzen detay ortaya çıktı.
410