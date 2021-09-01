Pelin Öztekin'den Ferhan Şensoy ve babası Rasim Öztekin için duygusal paylaşım
Oyuncu Pelin Öztekin, dün hayatını kaybeden usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’u, geçen Mart ayında vefat eden babası Rasim Öztekin ile birlikte yer aldığı 'Pardon' filminden bir sahneyi paylaşarak andı.
Usta oyuncu Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu kızı Pelin Öztekin, aramızdan ayrılan Ferhan Şensoy’u vefat eden babasıyla ile birlikte rol aldığı 'Pardon' filminin bir sahnesini paylaşarak andı. Oyuncunun paylaştığı videoda, Türk tiyatrosunun iki efsanevi isminin “Pardon” filminde birbirlerine sarıldığı anlar yer aldı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferhan Şensoy, Türkiye'yi yasa boğarken geçtiğimiz mart ayında vefat eden yakın dostu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Babası ve Şensoy'un bir filminden kareyi paylaşan Öztekin, üzgün surat emojisi koydu.
70 yaşındaki Ferhan Şensoy iç kanama nedeniyle yatırıldığı İstanbul Tıp Fakültesi'nde yaklaşık 2 aydır tedavi görüyordu. Ünlü tiyatrocu, saat 02.30 sıralarında hayatını kaybetti. Şensoy'un vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Pelin Öztekin, geçtiğimiz mart ayında kaybettiği babası Rasim Öztekin ve Ferhan Şensoy'un birlikte rol aldığı filmden kareyi paylaştı.