Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlandı. Kızları gözyaşlarına boğuldu

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeyi hastaneden Derya Baykal'ın oğlu alırken, önce Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi, ardından Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şensoy toprağa verildi.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde saat 02.30 sıralarında kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle 31 Ağustos günü hayatını kaybetti. Türk tiyatro ve sinema severlerini yasa boğan Şensoy, bugün düzenlecek olan cenaze törenlerinin ardından toprağa verilecek. İşte Şensoy'un cenaze programı ve yaşananlar...

Cenazesini Derya Baykal'ın oğlu teslim aldı

Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Şensoy'un cenazesini Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal teslim aldı. Tabutu cenaze aracına konulan Şensoy'un naaşı Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

Saat 13:00'te Ses Tiyatrosu'nda tören var

Usta tiyatrocu için bugün saat 13.00’da Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda tören düzenlenecek. Törenin ardından ikindi namazını müteakip Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Sonrasında Şensoy’un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Derya Şensoy cenaze aracını babasının fotoğrafına sarılarak takip etti.

Seyircisi Ferhan Şensoy'u uğurlamak için tiyatronun kapısında saatlerce bekledi.

Usta oyuncu Ferhan Şensoy’un naaşı Beyoğlu Ses Tiyatrosu’na getirildi.

Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy, babasının naaşını görünce gözyaşlarını tutamadı.

"Baba kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı"

Şensoy'un cenazesi, Ses Tiyatrosu'ndan önce bir süre öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Derya Şensoy, babasına seslendi: "Baba kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı. Seni çok ama çok seviyorum."

İki kardeş törende gözyaşlarına boğuldu

Usta sanatçı için ilk tören Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşti. Törende konuşan Müjgan Şensoy, 'Babamın burada olmaktan o kadar mutlu olduğunu biliyorum ki. Hastanede hep Galatasaray’ı soruyordu. Babamı kucakladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı. İki kardeş törende gözyaşlarına boğuldu.

Usta oyuncu için ikinci tören Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda düzenlendi. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşen törene çok sayıda ünlü isim katıldı.

Okan Bayülgen: Dünya çapında bir sanatçıyı uğurlarken soğuk kanlı olmalıyız

Törende konuşan Okan Bayülgen, ‘Dünya çapında bir sanatçıyı uğurlarken soğuk kanlı olmalıyız. Ona layık olmalıyız. Çok üzgünüz.’ dedi.

Derya Baykal: Ustam.. Sen bize...

Derya Baykal, eski eşi ve kızlarının babası Ferhan ŞEnsoy'un ardından şöyle konuştu:

Ses Tiyatrosu’na hoş geldiniz. Bu tiyatroya her zaman değer verip doldurdunuz. Bu tiyatroya enkaz halinde geldik. Bu sahnenin üzerinde örülmüş bir duvar, bir film perdesi acayip filmler oynatılıyordu. O kadar iyi dostları vardı ki arkadaşları destek oldu. Her şeyini buraya yatırdı Ferhan… Çok güzel oyunlar oynadık. Çok güzel üç çocuğum var, Mert’in de babası her şeyinde emeği var… Gerçekten çok güzel bağları vardı çocuklarla… Yaşamayı bilmek doğmayı, bilmekle ölmeyi bilmenin arası… Doğmayı bilmiyoruz, bizi doğruyorlar… Ölmeyi nereden bilelim. Birkaç kez ölünmüyor ki! İkisini de bilmezken ikisinin arasındaki yaşamayı nerden bilelim. Ustam sen ikisinin arasındaki yaşamayı bana, bize evlatlarına, ailene, dostlarına, seyircine, öğrencilerine, Türk halkına bütün bunlarla ışık oldun. Sana her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bilgeler ölmez… Var sayalım ölmedin!

Kızı Derya Baykal: Giderek zorlaştı konuşma yapmak. Ben üniversitedeyken babamla uzun süre ayrı kalmıştık, ayrı kıtalardaydık. Ona bir şiir yazıp yollamıştım...

"Zamanlardan bir zaman çıksa gelse

Ben o gün izlemeye doysam seni

Hadi diyelim dünya tersine dönse

Ve okumaya doysam seni

Hatta haftanın 8. günü

Aklına bile doyarım belki

Ama sana hiçbir zaman doyamam baba."

O da bana şöyle yazmıştı mektubunda

"Bir baba-kız aşkıdır. Aşar okyanusları, çok yunusları…”

"Baba kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı. Seni çok ama çok seviyorum."

Büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy: Ölümden hiç korkmadı babam

O kadar güç ki burada durmak… Ne söylesem eksik kalacak. Size babamı anlatmaya kalkamam. Onu en az benim kadar tanıyorsunuz. Ne kadar sevdiğimi anlatsam sizler de aynı derecede seviyorsunuz. Şu anda burada dururken bu sevgiyi sizlerle paylaşmak bölüşmek yüreğimi biraz olsun hafifletiyor. Bir insanın tüm benliği ve sahiciliğiyle gerçekleştirmesi ve bundan bir an bile şüphe duymaması …. Ölümden hiç korkmadı babam.

Mert Baykal: İnsanın iki babası olabilirmiş

Mert Baykal ise, "Anladım ki insanın iki tane babası olabilirmiş, dağ gibi iki tane babası olabilirmiş. Anladım ki benim bu babam Don Kişot’muş ve yel değirmenleriyle savaşıyormuş" ifadelerini kullandı.

Ferhan Şensoy kimdir?

Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951, Çarşamba, Samsun, Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, tiyatro, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı; Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusudur.