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'Aldattı' iddiası! Konya'da eşini bıçakla ağır yaralayan Afgan şüpheli tutuklandı

'Aldattı' iddiası! Konya'da eşini bıçakla ağır yaralayan Afgan şüpheli tutuklandı

KONYA'da kendisini aldattığını iddia ettiği eşini sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu zanlı tutuklandı.

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Konya'da, eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra gözaltına alınan Afganistan uyruklu zanlı tutuklandı.

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Caddesi'ndeki bir market önünde, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Gülnar N'yi (29) bıçakla ağır yaralayan Afganistan uyruklu Faiz Mohammed N'nin (43) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Olay

Meram ilçesi Hasanköy Caddesi'ndeki bir market önünde dün yaşanan olayda, Afganistan uyruklu Faiz Mohammed N, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Gülnar N. ile tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklamıştı.

Ağır yaralanan kadın 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılmış, şüpheli koca ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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