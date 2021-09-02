Bilim Kurulu'ndan okul alarmı toplantısı! Mahmut Özer ve Erol Özvar da katılıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu bu kez Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın da katılımıyla toplanıyor.

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın katılımıyla saat 16.30’da toplanacak.

Sağlık Bakanlığında saat 16.30'da başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında 2021-2022 eğitim öğretim döneminde alınacak salgın tedbirleri değerlendirilecek.

Toplantının ardından basın açıklaması yapılacak.

Kurallara riayet edersek okullar açık kalır

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer dün yaptığı açıklamada okulların açık kalması hakkında konuşmuştu:

"81 ilde, ilçelerde, beldelerde maskeden dezenfektana kadar okullarımızın sağlıklı bir şekilde kapanmadan, yüz yüze eğitime devam edebilmesi için her türlü önlemi aldık. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin belirlenen kurallara riayet etme konusunda azami hassasiyet göstereceklerine inanıyorum. Özellikle 1,5 yıldan beri parçalı bir şekilde okulların açılmasından sonra Bakanlığımızın 5 gün tüm kademe ve sınıf seviyelerinde okulları açmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığıyla birlikte belirlenmiş kurallara velilerimiz, öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve öğrencilerimiz tarafından hassasiyetle riayet edilmesi ve uyulması okullarımızın açık kalmasında en kritik konulardan biridir. Biliyorum ki ve inanıyorum ki kurallara riayet edersek okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz."