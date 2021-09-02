Maske bizi Covid-19'dan ne kadar koruyor? 340 bin kişi incelendi

ABD’de maske kullanımının yeni tip koronavirüsü (Covid-19) engelleme üzerindeki etkileri üzerine yapılan ve bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük çalışma ortaya konuldu. Yale Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, maskelerin koronavirüsün yayılmasını engellediği tekrar ortaya çıktı.