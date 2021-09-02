Maske bizi Covid-19'dan ne kadar koruyor? 340 bin kişi incelendi
Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımızın bir parçası haline gelen maske bizi Covid-19'dan ne kadar koruyor? ABD'de 340 bin kişi üzerinde yapılan araştırmadan çıkan sonuçlar maske takmanın önemini bir kez daha gösterdi...
ABD’de maske kullanımının yeni tip koronavirüsü (Covid-19) engelleme üzerindeki etkileri üzerine yapılan ve bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük çalışma ortaya konuldu. Yale Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, maskelerin koronavirüsün yayılmasını engellediği tekrar ortaya çıktı.
Yüzde 9 koruma sağlıyor
Bangladeş’in 600 köyünde yaşayan 340 bin kişi üzerinde çalışmada, maske takmanın Covid-19’un yayılmasını yüzde 9 oranında önleyebileceği belirtilirken ve özellikle cerrahi maskelerin 60 yaş ve üzeri kişilerde enfeksiyonu yüzde 35 oranında azaltabildiği tespit edildi.
Covid-19'un ortaya çıktığı günden bu yana yapılan maske araştırmalarının laboratuarlarda ve hastanelerde gerçekleşen daha küçük çalışmalar olduğu aktarılırken yeni bulguların gerçek dünya verileri olduğu bildirildi.
Maske takma arttıkça koruma da artacak
Çalışmaya katılan kişilerin yüzde 29’unun sürekli maske taktığı aktarılırken, araştırmacılar maske takmanın daha evrensel olduğunu, onların sunduğu korumanın muhtemelen çok daha büyük olacağını söyledi.