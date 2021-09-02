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Kayseri'de cinayet! Tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldürdü

Kayseri'de cinayet! Tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldürdü

KAYSERİ'den gelen haber korkunç... Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi evinden aldığı av tüfeği ile komşusunu öldürdü ardından polis teslim oldu.

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Danişmend Gazi Mahallesi Güdümlü Sokak'ta ikamet eden E.K. (41) ile komşusu Faruk K. (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.K. evindeki pompalı tüfeğini alarak komşusu Faruk K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Faruk K. kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Şüpheli E.K, olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.

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