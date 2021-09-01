Türkiye-Karadağ Dünya Kupası Elemeleri Grup Maçının sonucu: 2-2

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle iki farklı üstünlüğü yakaladığı Karadağ maçından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

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TÜRKİYE- KARADAĞ: 2-2 (MAÇ SONUCU)

Maç bitti

90+7- GOL! Risto Radunovic uzatma dakikalarında durumu 2-2'ye getiren golü atıyor. Golden sonra hakem maçı bitiren düdüğü çalıyor.

56- Drasko Bozovic, Merih Demiral'a yaptığı müdahele sonrasında sarı kart gören oyuncu oluyor.

48- Hakan Çalhanoğlu, Igor Vujacic' yaptığı müdahele sonrasında sarı kart gören oyuncumuz oluyor.

40- Fark 1'e indi! Adam Marusic farkı 1'e indiren golü atıyor. Nebojsa Kosovic'in savunma arkasına attığı ara pasında topla buluşan Adam Marusic yerden vuruyoe ve top Altay Bayındır'ın yanından ağlarımıza gidiyor.

37- Cengiz Ünder, rakibi Nebojsa Kosovic'e yaptığı müdahele sonrasında sarı kart gören oyuncumuz oluyor.

30- GOOOL! Yusuf Yazıcı takımımızı 2-0 öne geçiren golü atıyor. Sağ kanatta Zeki Çelik'in pasıyla topla buluşan Cengiz Ünder son çizgiye iniyor ve yerden topu kale önüne gönderiyor. Yusuf Yazıcı bekletmeden vuruşunu yapıyor ve Milli Takımımız 2-0 öne geçiyor.

16- Direk! Rakip ceza sahası ortasında kazanılan serbest vuruşu Hakan Çalhanoğlu kale önüne ortalıyor. Savunma topu uzaklaştırmaya çalışıyor ancak top sol çaprazda Kaan Ayhan'ın önünde kalıyor. Kaan Ayhan sağ köşeye doğru düzgün bir vuruş yapıyor ancak top direğe çarparak auta gidiyor.

9- GOOOOL! Cengiz Ünder müthiş bir golle Milli Takımımızı 1-0 öne geçiriyor. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder orta saha yakınlarında aldığı topla ceza sahasına doğru süratle ilerliyor, ceza sahasının hemen dışında sola çekiyor ve düzgün bir vuruşla takımımızı öne geçiren golü kaydediyor.

11'ler:



TÜRKİYE: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih, Mert Müldür, Okay, Yusuf, Cengiz, Hakan, Kenan Karama, Burak Yılmaz

KARADAĞ: Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic.