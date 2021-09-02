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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çeşitli bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara yapılan Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Yüksek Hakem Kurulu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Müfettiş Abdulsamet Taş, Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe yeterlilik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Sefa Yapraklı, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliğine Vergi Müfettişi Serdar Akın atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Bilecik İl Müdürlüğüne Abdullah Ay getirilirken, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişi Salih Hartavi ile Müfettişler Erdal Özkaya ve Emin Göksu bu görevlerinden alındı.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na gereğince Yüksek Hakem Kurulu asıl üyeliğine Uğur Kızılca, yedek üyeliklerine ise Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun seçildi.

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