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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'in aşılamada mavi olduğunu duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'in aşılamada mavi olduğunu duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Gaziantep'in mavi renk olduğunu duyurdu.

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Türkiye genelinde koronavirüse karşı mücadele hızla devam ederken, bazı illerden müjdeli haberler gelmeye devam ediyor.

"Kale gibi mavimiz var"
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Merhaba Gaziantep, Şimdi Kalemiz gibi bir MAVİMİZ var. Covid-19’a karşı ilk doz aşı oranımız %75’in üzeninde. Devam dozlarıyla riski olması gerektiği gibi azaltalım." ifadelerini kullandı.

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