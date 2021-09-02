Karadağ maçı sonrası Şenol Güneş: Hep birlikte kaybettik

Karadağ ile berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, maçtan sonraki açıklamasında 'hep birlikte kaybettik' diye konuştu. Güneş, istifa tezahüratlarıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

Abone ol

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golüyle 2-0 öne geçtik ancak ilk yarının sonunda ve maçın son dakikasında yediğimiz gollerle maç 2-2 sona erdi.

Maçın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş açıklamalarında, “Oyun üstünlüğü, skor üstünlüğünü yakaladık. İlk yarıyı farklı bitirmemiz gereken maçta yediğimiz bir gol var. İkinci yarı yine oyunun kontrolü bizdeydi ama sonrasında düşüşler başladı.

"Futbolun talihsiz tarafını yaşayan takım"

"Oyun, pozisyon üstünlüğümüzle yine bizim gol atmamız gerekiyordu. Futbolun talihsiz tarafını yaşayan bir takım olduk. Daha fazla atmamız gereken bir maçta maalesef berabere kaldık. Hem de son dakikada olması daha üzüntü verici."

"Hep birlikte kaybettik"

"Bizim barajlarımız bellidir. Yediğimiz ilk golde o oldu bu oldu, bunlar hep konuşulabilir ama bunları birine yüklemeyi doğru bulmam. Hep birlikte kaybettik."

"Kazanmamız gereken bir maçı berabere bitirmek bizim için kötüydü. Kenan çok koştu, gayet de tempolu ve iyiydi. Son anlarında düşüşü oldu, o da gayet normal. Genel olarak bütün oyuncular iyi niyetli ve gayretliydi.” ifadelerini kullandı.

İstifa tezahüratlarıyla ilgili soruya yanıt

Deneyimli teknik adam, "Maç sonunda bir grup taraftar 'Şenol Güneş istifa' tezahüratlarında bulundu. Bunula ilgili ne söylersiniz?" sorusunu, "İstifa ile ilgili seyirci tezahürat yapar. Niye bağırdınız diye söylemem mümkün değil. Kazanırsan alkışlar, kaybedersen olumsuz bakar. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, taraftar da en az bizim kadar üzülüyor. Birini suçlayarak çözüm bulmanın doğru olduğunu düşünmüyorum." diye yanıtladı.

Şenol Güneş, kaleci tercihi hakkında gelen soru üzerine ise, "Kalecilerden üçünün de iyi olduğunu düşünüyorum. Mert'in transferinden dolayı oynamadığı için bir sıkıntısı var. Uğurcan'ın da Avrupa Şampiyonası'nın verdiği bir sıkıntı var. Altay daha güvenliydi, bu yüzden bugün onunla başladım. Yediğimiz her golde bir oyuncuyu suçlarsak doğru olmaz." değerlendirmesinde bulundu.