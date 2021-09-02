Twitter'da 'Şenol Güneş istifa' sözleri! Kenan Karaman ayakkabılarını bağlıyor

Sosyal medyada da aynı ses yankılandı. Çok sayıda kullanıcı tecrübeli hocanın istifasını istedi. Sosyal medyada olay çıkaran bir başka durum ise, Türkiye'nin yediği ilk golde rakip atağa çıkarken Kenan Karaman'ın ayakkabılarını bağlaması oldu.