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Twitter'da 'Şenol Güneş istifa' sözleri! Kenan Karaman ayakkabılarını bağlıyor

Twitter'da 'Şenol Güneş istifa' sözleri! Kenan Karaman ayakkabılarını bağlıyor

TÜRKİYE'nin Karadağ ile 2-2 berabere kalmasından sonra sosyal medya platformu Twitter'da 'Şenol Güneş istifa' sözleri yankılandı.

Twitter'da 'Şenol Güneş istifa' sözleri! Kenan Karaman ayakkabılarını bağlıyor

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda bekleneni verememesinden sonra Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Millilerin 2-0'ı yakalamasına rağmen bu sonuçla biten maçın ardından stadyumda 'Şenol Güneş istifa' tezahüratları yükseldi.

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Twitter'da 'Şenol Güneş istifa' sözleri! Kenan Karaman ayakkabılarını bağlıyor

Sosyal medyada da aynı ses yankılandı. Çok sayıda kullanıcı tecrübeli hocanın istifasını istedi. Sosyal medyada olay çıkaran bir başka durum ise, Türkiye'nin yediği ilk golde rakip atağa çıkarken Kenan Karaman'ın ayakkabılarını bağlaması oldu. 

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Twitter'da 'Şenol Güneş istifa' sözleri! Kenan Karaman ayakkabılarını bağlıyor

Şenol Güneş, ısrarla Kenan Karaman'a forma şansı vermesinden ötürü bir kez daha eleştirildi. Çok sayıda kullanıcı, Kenan'ın fotoğrafını paylaşarak tecrübeli hocaya yüklendi.

İşte Twitter'da Şenol Güneş'e gelen tepkiler...

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Twitter'da 'Şenol Güneş istifa' sözleri! Kenan Karaman ayakkabılarını bağlıyor
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