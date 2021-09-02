BIST 1.477
DOLAR 8,29
EURO 9,84
ALTIN 483,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de şüpheli kadının çantasından çıkanlar şoke etti! Takside gözaltına alındı

İzmir'de şüpheli kadının çantasından çıkanlar şoke etti! Takside gözaltına alındı

İZMİR’in Buca ilçesinde durdurulan bir taksideki şüphelinin çantasında 3 tabanca, 1 Kore madalyası ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 95 obje ele geçirildi.

Abone ol

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptıkları esnada Doğuş ve Erdem caddelerinin kesiştiği noktada bir taksiyi durdurdu. Ekipler tarafından araç sürücüsü ve müşteri Lavin Hayal A'nın (32) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılmak istenirken, Lavin Hayal A'nın çantasında silah olduğu görüldü. Bunun üzerine şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin çantasında 1 Kore madalyası, biri kurusıkı olmak üzere 3 tabanca, 4 mermi, çalıntı olduğu değerlendirilen 19 kol saati, 10 kolye ucu ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 51 bronz görünümlü sikke, 6 gümüş görünümlü sikke, 3 altın görünümlü sikke, 1 mühür, 2 insan tasvirli yüzük taşı, 1 taşlı yüzük, farklı ebatlarda ve şekillerde 17 obje, 3 metal minyatür kadeh, 3 metal insan tasvirli minyatür heykel, 5 yıpranmış ve bazı sayfaları eksik kitap, 2 el yazması eski kitap, 1 insan figürlü yarım heykel olmak üzere 95 obje ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Karabük'te devrilen traktörün altında kalan 80 yaşındaki yaşlı adam öldü
Karabük'te devrilen traktörün altında kalan 80 yaşındaki yaşlı adam öldü
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
İstanbul Emniyetinde yeni atamalar belli oldu! Hangi müdür nereye atandı
İstanbul Emniyetinde yeni atamalar belli oldu! Hangi müdür nereye atandı
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı olmayanlara 6 Eylül hatırlatması: Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı olmayanlara 6 Eylül hatırlatması: Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor
İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'in aşılamada mavi olduğunu duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'in aşılamada mavi olduğunu duyurdu
Tanju Özcan'a 'anı' tepkisi! AK Partili meclis üyeleri salonu terk etti
Tanju Özcan'a 'anı' tepkisi! AK Partili meclis üyeleri salonu terk etti
Türkiye-Karadağ Dünya Kupası Elemeleri Grup Maçının sonucu: 2-2
Türkiye-Karadağ Dünya Kupası Elemeleri Grup Maçının sonucu: 2-2
Japonya'da Moderna aşısında yeni bir yabancı madde: Siyah parçacıklar
Japonya'da Moderna aşısında yeni bir yabancı madde: Siyah parçacıklar
Restoranda maskesini takması yönünde uyarılan adam tezgaha idrarını yaptı
Restoranda maskesini takması yönünde uyarılan adam tezgaha idrarını yaptı