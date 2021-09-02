Kuraklık etkisi: Saman fiyatları katlandı

Çiftçinin ucuza temin ettiği saman artık yatırım aracına dönüştü.Geçtiğimiz sene tonu 500 Tl olan samanın fiyatı bu yıl 1.250 liraya yükseldi.

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Son 20 yılın en sert ve en uzun kış mevsiminin yaşandığı bölgelerde kuraklık nedeniyle başta Konya Ovası olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasında saman sıkıntısı var. Geçen yıl tonu 500 lira olan saman bu yıl 1.250 liraya yükseldi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, kış aylarında bu fiyatın 2 bin lirayı geçeceğine dikkat çekti.

“Saman fiyatındaki artış hayvan yetiştiricilerini zor durumda bırakıyor ve dolar altınla yarışıyor. Daha sezon başında samanın ton fiyatı 1.250 liraya çıkmış durumda. Kış aylarında bu fiyatın 2 bin lirayı geçeceği tahmin ediliyor. Yetiştirme maliyetinde en ucuz girdi olması gereken samanın fiyatının bu kadar yükselmesi anlaşılır gibi değil. Yetiştiriciler bu durumun stokçulardan kaynaklandığını belirtiyorlar. Üretici, yetiştiricinin parası olmadığı için bugünden saman alıp deposuna koyamıyor. Artık saman yatırım aracı haline gelmiş. Parası olan samana yatırıp kâr etme peşinde. Patates, soğan depolarını basanların, önce saman stokuna çözüm bulması gerekiyor.”

'Kazananlar saman stokçuları, yem pazarlamacıları'

Süt üreticisinin kazanamadığını antalan Milletvekili Bakırlıoğlu, “Besici kazanamıyor, kazananlar saman stokçuları, yem pazarlamacıları. Çünkü etin, sütün fiyatı aynı kalırken samanın, yemin fiyatı sürekli artıyor. Hayvanların kaba yem ihtiyacının bir kısmı saman ile karşılanmaktadır. Ülkemizde özellikle kışın iyi kaliteli kaba yem olmadığı durumlarda kaba yem olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kış aylarında fiyatın aşırı artması yetiştiricilerin maliyetini artırmaktadır” diye konuştu.

“Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı süt fiyatı 3 lira 20 kuruş iken, süt hayvancılığı yeminin fiyatı 3 lirayı geçti” diyen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu süt hayvancılığının sürdürülebilirliğinin önemine işaret ederek şöyle konuştu: “Bir çuval yem 160 lira oldu. Süt hayvancılığının sürdürülebilir olması için en az 1.5 olması gereken süt/yem paritesinde şu anda 1.1 civarında parite söz konusudur. Bu şartlarda üreticilerin para kazanması, borçlarını ödemesi, yeni yatırımlar yapması, ahırına yeni inek alması mümkün görülmemektedir. Devlet, piyasayı düzenleme ve kontrol mekanizmalarını işler hale getirmelidir.”