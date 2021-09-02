Yunanistan Avrupa'nın tüm uyarılarına rağmen devam ediyor! 47 göçmen geri itildi

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 47 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.Abone ol
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 47 kaçak göçmeni kurtardı.
Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilen göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Yunanistan'ın sığınmacıları denizden Türkiye'ye doğru yasa dışı geri ittiğini belirterek, bunun "temel Avrupa değerlerinin ihlali" olduğunu bildirmişti.