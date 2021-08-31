Usta sanatçı Ferhan Şensoy öldü! Ferhan Şensoy'un hastalığı neydi eşi ve çocukları
Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti. Şensoy'un vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Ferhan Şensoy kimdir? Ferhan Şensoy'un eşi ve çocukları kim?
Bir süredir hastalıklarla mücadele eden usta tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. Ferhan Şensoy, anjiyo olduktan sonra sağlık durumu giderek bozulmuş ve hastaneye yatırılmıştı. Kızı Müjgan Müjgan Ferhan Şensoy, "Babam uçtu göklere…" mesajını yayınladı.
Orta Oyuncuları Tiyatrosu, Twitter'dan yaptığı açıklamada usta sanatçı Ferhan Şensoy'un ölüm haberini şu sözlerle duyurdu: "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…"
Ferhan Şensoy'un hastalığı neydi?
Ferhan Şensoy, geçen Haziran ayında yaptırdığı anjiyo sonrası yara bölgesinde oluşan bir komplikasyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Şensoy bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Derya Baykal: Ustamı kaybettik
Sanatçının eski eşi oyuncu Derya Baykal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz." ifadeleriyle Şensoy'un vefatını duyurdu.