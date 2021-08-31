Usta sanatçı Ferhan Şensoy öldü! Ferhan Şensoy'un hastalığı neydi eşi ve çocukları

Orta Oyuncuları Tiyatrosu, Twitter'dan yaptığı açıklamada usta sanatçı Ferhan Şensoy'un ölüm haberini şu sözlerle duyurdu: "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…"