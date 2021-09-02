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Japonya yine aşıda yabancı madde buldu! Bu defa paslanmaz çelik parçası!

Japonya yine aşıda yabancı madde buldu! Bu defa paslanmaz çelik parçası!

Japonya geçtiğimiz günlerde aşıda yabancı madde tespit ettiğini duyurmuştu. Bu defa da paslanmaz çelik parçacıklarının bulunduğunu duyurdu.

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Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, Japonya'ya gönderilen bazı Covid-19 aşılarının içinde tespit edilen maddenin paslanmaz çelik parçacıkları olduğunu açıkladı. Şirket bu maddenin insan salığına yönelik fazla risk taşımadığını belirtti.

Moderna, Japonya'da aşı dağıtımını yürüten Takeda ile yaptığı ortak açıklamada askıya alınan üç partiden birinde görülen kirlenmenin İspanya'daki üretici firma ROVİ Ecza Sanayi Hizmetleri'nin fabrikasındaki üretim bandında tespit edilen bir hatada kaynaklandığının belirlendiğini kaydetti.

"Moderna'nın Covid-19 aşısında nadir görülen paslanmaz çelik parçacıkları hasta sağlığına fazla bir tehlike arz etmemektedir ve ürünün fayda/risk profiline tesir etkisi bulunmamaktadır" denilen açıklamada bu büyüklükteki metalik parçacıkların aşı yapılan kolda kasa ulaşmasıyla birlikte yan etki yaratabileceği, ancak yan etkinin bunun ötesine geçmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada "Paslanmaz çelik kalp kapakçığı, eklem protezi ve ameliyatlardaki metal dikiş ve kelepçelerde rutin olarak kullanılmaktadır. Bu itibarla Japonya'daki aşı partilerinde tespit edilen bu parçacıkların enjekte edilmesinin tıbbi riski arttırmasını beklenmemektedir" ifadeleri kullanıldı.

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